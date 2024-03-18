Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Kaynak: İHA
Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, X hesabından açıklama yaparak Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı duyuruldu.

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17.04.2024-12.06.2024 tarihleri arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te kalkacak olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da ulaşacak.

19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te kalkacak olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de ulaşacağı açıklandı.

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