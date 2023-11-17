Ankara Valiliği saat verip uyardı. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Türkiye’de kurak geçen Sonbahar mevsimi barajları neredeyse tamamen kuruma noktasına getirdi. Uzun süredir beklenen yağışlar sonunda geldi. Meteoroloji, AFAD, Belediyeler ve Valiliklerden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Bir süredir kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisi altına giren yurtta, son uyarı Ankara için yapıldı.

Anakara Valiliği kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Ankara çevrelerinde yarın (cumartesi) akşam saatlerinden itibaren genelde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.