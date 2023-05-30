Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği, bugün şehrin batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Son Haberler
Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar Yaşam
Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar
Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu: Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanacak Güncel
Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu: Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanacak
Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: Çocuğuma erik alamıyorum Güncel
Erdoğan'a oy veren yurttaş zarfa bir de mektup koydu: Çocuğuma erik alamıyorum
Sudan'daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı Dünya
Sudan'daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı
Reuters açıkladı: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü Güncel
Reuters açıkladı: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü
Bozkurt İlham Gencer Yazarlar
Bozkurt İlham Gencer