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Ankara Valiliği'nden önemli uyarı

Ankara Valiliği, 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:37
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Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden önemli uyarı
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Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

 

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