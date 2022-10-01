﻿Ankara Valiliği'nden önemli uyarı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER