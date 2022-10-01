1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Basın İlan
  • >
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alınacağını duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alınacağını duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 8 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:24
Takip Et

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alınacağını duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alınacağını duyurdu
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversiteye Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.