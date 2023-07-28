Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

DHA'nın haberine göre; kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle’ye bağlı Aydan Caddesi’nde meydana geldi. Tuncay B. idaresindeki 34 FDZ 505 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer araçlar da birbirine girdi ve 10 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu.

3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.