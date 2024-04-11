Ankara’da 2.5 milyonluk yağma yaptılar. 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Ankara’da 2.5 milyonluk yağma yaptılar. 1 kişi tutuklandı
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanına girerek yaklaşık 2,5 milyon liralık yağma yapanlar yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mamak’ta E.Ş. ve beraberindeki 3 kişinin, bir şarküteri dükkanını cebir ve şiddet yoluyla kendi üzerlerine almak için iş yeri sahibini ölümle tehdit ettiğini belirledi.

Ekipler şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı ve şahısların aynı araç içerisinde İzmir’den Ankara istikametine hareket ettiklerini tespit etti.

Emniyet güçleri şüphelilerin bulunduğu aracı Ankara girişinde durdurarak E.Ş., B.K. ve D.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait toplam değeri 2 milyon 500 bin Türk lirası olan 3 adet çek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, B.K ve D.M isimli şahıslar 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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