Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 5 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 kişiyi darbederek zorla bindirdikleri otomobilde bıçakla el ve kollarından yaralayıp para, cep telefonu ve bank kartlarını gasbeden 1’i kadın 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

KAYNAK: DHA
Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 5 şüpheli yakalandı

Olay geçen 15 Ağustos günü Demetevler mahallesinde meydana geldi. H.İ.E. ve G.Ö., bir kafede oturdukları sırada yanlarına gelen 1’i kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Ardından şüpheliler tarafından zorla bir araca bindirilen H.İ.E. ve G.Ö., el ve kolları bıçakla kesilerek, 1500 TL para, cep telefonlarını ve kartları gasbedilerek, bankamatiklerden para çekildi. Mağdur iki kişi vücutlarındaki kanamanın artması üzerine bir hastanenin önüne bırakılarak, şüpheliler kaçtı.

Tedavileri tamamlanan H.İ.E. ve G.Ö., polise giderek 1’i kadın 5 kişi tarafından gasbedildiklerini anlattı. Şikayet üzerine çalışma yapan polis ekipleri dün şüphelilere ait 5 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda H.T., G.A., S.P. ve İ.Ö. ile C.D. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yaralama, uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden H.T., G.A., S.P. ve İ.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, kadın şüpheli C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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