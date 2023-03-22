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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 459 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 459 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:38
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Ankara'da 459 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 459 kişi yakalandı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 14 Mart’ta başlatılan suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., Çubuk'ta yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“Özel Belgede Sahtecilik” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ise Beypazarı İlçesinde yakalanarak Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, Yol kontrol noktalarında ve jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında çeşitli suçlardan aranan 457 kişi de ekiplerce tespit edildi. 457 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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