Ekip aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Alınan bilgiler kapsamında Merkezefendi ilçesi Lise Caddesi’nde hareket eden olan polis memuru H.G. hakimiyetindeki resmi ekip aracı, Pamukkale ilçesine balı Kıbrıs Şehitler Caddesi'nden Çaybaşı Caddesi istikametine gitmekte olan O.O.’nun kullandığı otomobil ile Lise Kavşağı’nda kafa kafaya çarpıştı.

Gece yarısı trafik ışıklarının kontrollü geçişe döndüğü esnada yaşanan kazada resmi ekip aracı ve sivil otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.