Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu

İHA’nın haberine göre, Ankara Gölbaşı ilçesinde Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan üç farklı firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda, Y.Ö., E.D., H.D., E.Ç. ve T.Y. adlı şahıslara ait piyasa değeri yaklaşık 825 bin lira olarak tespit edilen toplam 435 bin adet dolu makaron ve 290 adet elektronik tıraş makinesi ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konularak yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.