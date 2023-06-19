Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu

Ankara Jandarma Komutanlığınca kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 825 bin liralık ürün ele geçirdi.

Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu

İHA’nın haberine göre, Ankara Gölbaşı ilçesinde Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan üç farklı firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda, Y.Ö., E.D., H.D., E.Ç. ve T.Y. adlı şahıslara ait piyasa değeri yaklaşık 825 bin lira olarak tespit edilen toplam 435 bin adet dolu makaron ve 290 adet elektronik tıraş makinesi ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konularak yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir Güncel
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi Dünya
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı Sağlık
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı
Sapanca sular altında kaldı Güncel
Sapanca sular altında kaldı
Burası Afrika değil Muş Ovası Güncel
Burası Afrika değil Muş Ovası
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü Güncel
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü