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Ankara'da akran şiddeti! Hem darbettiler hem de kayda aldılar

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi çocuk, akranları olan bir başka ortaokul öğrencisi kız çocuğunu parkta darp etti. Başka bir öğrenci ise şiddet anlarını kameraya kaydetti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 04:20
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Ankara'da akran şiddeti! Hem darbettiler hem de kayda aldılar

Ankara'da akran şiddeti! Hem darbettiler hem de kayda aldılar
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Türkiye'de akranlara yönelik uygulanan şiddet hızla artıyor.

DHA’nın haberine göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde akran şiddeti kameralar tarafından kayıt altına alındı. A.S., S.D., H.S., A.E. ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, akranları olan bir kız çocuğunu parkta darbetti.

Olaya karışan başka bir öğrenci ise bu anları telefon kamerası ile kaydetti. Yaşanan olay sonrası akranları tarafından darbedilen kız çocuğunun ailesi, şiddet uygulayan öğrencilerden şikayetçi oldu.

AKRAN ZORBALIĞI, AKRAN ŞİDDETİNE DÖNDÜ

Kaydedilen görüntülerde, ortaokul öğrencileri A.S., S.D., H.S. ve K.S., kendi akranları mağdur kız çocuğuna aynı anda saldırarak darbediyor. Mağdur kız çocuğunun saçından çekerek yerde sürüklendiği anlar saldırgan öğrenciler tarafından kaydediliyor. Görüntülerde şiddetin yanı sıra sinkaflı sözlerin söylendiği de duyuluyor.

Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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