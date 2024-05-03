Erol Bulut Hull City yolcusu

Carlton Palmer, Erol Bulut'un Cardiff City'deki performansını övdü ve "Cardiff'te mükemmel bir iş başardı. Şu anda orta sıralardalar ve play-off bölgesine on puan gerideler. Erol Bulut göreve başladığında, takım küme düşme tehlikesi altındaydı, bu nedenle bu dönüş muhteşem." dedi.

HULL CITY YOLCUSU

Palmer, Cardiff City'nin 49 yaşındaki teknik direktörle sözleşme yenileme sürecini ele alırken, "Görüşmelerin nasıl gittiğini bilmiyorum, ancak Fiorentina da dahil olmak üzere diğer Avrupa kulüplerinin ona ilgi gösterdiği söyleniyor. Cardiff'in neden bu kadar geç kaldığını ve Bulut'un başarılarını göz önünde bulundurarak neden onunla henüz anlaşma imzalamadıklarını anlamıyorum. Bu gecikme için pişmanlık duyabilirler. Erol Bulut Hull City'e gidebilir" ifadelerini kullandı.

Palmer ayrıca, "Erol Bulut ile henüz yeni bir sözleşme imzalanmaması kulübün hatası. Sadece bir yıllık sözleşme imzaladı ve bu, serbest kalabileceği ve tazminat ödenmeyeceği anlamına geliyor. Bu durum gerçekten garip. Kulübün, Bulut ile görüşmelere geçen hafta başladığı söyleniyor, bu inanılmaz. Avrupa'dan gelen teklifler göz önünde bulundurulduğunda, Bulut'un Cardiff ile yeni bir sözleşme imzalama ihtimali düşük görünüyor ve kulüp, geç kaldığı için pişman olabilir." şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un Cardiff City'deki istatistikleri ise şöyle: Geçen yaz göreve başladığından bu yana 49 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Cardiff City, Championship'te oynadığı 45 maç sonunda 62 puanla 12. sırada bulunuyor.