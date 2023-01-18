18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İki katlı halı mağazasında yangın

Ankara’da tadilattaki bir mağazada, kaynak makinesinden savrulan kıvılcımlarım yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:12
Takip Et

Ankara’da bir mağazada korkutan yangın

İki katlı halı mağazasında yangın
+
Aa
-

Yangın, Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı bir halı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilattaki mağazanın çatısında çalışan işçilerin kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevlerin çatının her yerine sıçraması sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, güvenliğin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar ve devasa alevler çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Alevlerin mağazanın çatısını tamamen sardığı yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olayın tanıklarından Mehmet Taşkan, “Dükkanımın yanında halı fuarı var. Tadilat yapımından dolayı hurdaları kaynak makinasıyla parçalarken ateş çıkmış. O ateş de etrafa sıçrayınca yangın çıkmış. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda tehlikeli bir durum yok. Halılar yansaydı bulunduğumuz taraflara doğru sıçrayabilirdi” ifadelerine yer verdi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
1
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
2
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
4
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
6
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
7
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.