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Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Başkentte terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:39
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Ankara'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 9 zanlı yakalanarak gözaltına aldı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (AA)

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