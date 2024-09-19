Ankara’da feci kaza: Otomobil Park halindeki tıra ok gibi saplandı

Ankara'nın Akyurt ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Hatice Mucuk hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olan Hatice Mucuk'un eşi İzzet Mucuk ise ağır yaralandı.

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Hayatını kaybeden Hatice Mucuk'un cenazesi Akyurt ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, feci kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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