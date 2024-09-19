Ankara’da feci kaza: Otomobil Park halindeki tıra ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da feci kaza: Otomobil Park halindeki tıra ok gibi saplandı

Ankara'da seyir halindeki bir otomobil park halindeki tıra arkadan ok gibi saplandı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı.

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-1.jpg

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Hatice Mucuk hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olan Hatice Mucuk'un eşi İzzet Mucuk ise ağır yaralandı.

Direkler otobüse ok gibi saplandı! Faciayı yolcu sayısı önlediDirekler otobüse ok gibi saplandı! Faciayı yolcu sayısı önledi

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-4.jpg

Hayatını kaybeden Hatice Mucuk'un cenazesi Akyurt ilçesinde toprağa verildi.

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-5.jpg

Öte yandan, feci kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bariyere ok gibi saplandı! Bu araçtan sağ çıktılarBariyere ok gibi saplandı! Bu araçtan sağ çıktılar

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-2.jpg

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-6.jpg

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-7.jpg

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-8.jpg

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-10.jpg

ankarada-feci-kaza-park-halindeki-tira-ok-gibi-saplandi-yenicag-11.jpg

Son Haberler
Teğmenlerin raporları Erdoğan'ın masasında. Gelir gelmez Bahçeli'yi aradı
Teğmenlerin raporları Erdoğan'ın masasında. Gelir gelmez Bahçeli'yi aradı
Akrabaların alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 kişi hayatını kaybetti
Akrabaların alacak verecek kavgası cinayetle bitti: 2 kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu
Vatandaşlar çay simit bile yiyemeyecek. Bir öğün çay simit asgari ücreti geçiyor
Vatandaşlar çay simit bile yiyemeyecek. Bir öğün çay simit asgari ücreti geçiyor
Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak basın toplantısı. Ankara'daki kritik zirve sona erdi
Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak basın toplantısı. Ankara'daki kritik zirve sona erdi