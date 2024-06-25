Ankara’da FETÖ soruşturması! Çok sayıda gözaltı kararı var

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara’da FETÖ soruşturması! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki gizli yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, örgütün "mahrem hizmetler" adı verilen birimine yönelik başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sabit hatlar üzerinden örgütün gizli imamları ile irtibat kurdukları belirlendi.

Bu kapsamda, biri "mahrem imam" olmak üzere, 14'ü aktif görevdeki 22 asker ve bir eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheliye Ankara merkezli olmak üzere 9 ilde gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonları devam ediyor.

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