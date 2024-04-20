Ankara'da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi

Kaynak: DHA
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrildi
Ankara’da etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış şehri olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar sokak ve caddelerde hasara neden olurken ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren görülen kapalı hava öğlen fırtına ve sağanak yağışa dönüştü. Şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bulunan Recep Tarman Parkı'nda bir ağacın dalı gövdesinden kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Mamak Asım Gündüz Caddesi'nde de bir ağacın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dalı kaldırıma devrildi. O sırada yolda kimsenin olmaması can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ankara'da olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği'nce dün yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde beklenen kuvvetli rüzgarların, yer yer saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtilerek vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı.

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