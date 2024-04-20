Hava durumu ne olacak? Yurdun dört bir yanını fırtına ve yağış esir aldı

Kaynak: DHA
Hava durumu ne olacak? Yurdun dört bir yanını fırtına ve yağış esir aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci yaptığı açıklamada, "Bugünkü kuvvetli yağışlar, yarın batı bölgelerini terk ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var" ifadelerini kullandı.

Bugün yurdun dört bir yanında kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı illerde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci, bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışlarına ilişkin MGM'de önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemirci, bugün için Türkiye’nin iç ve batı kesimleri için sağanaklar beklediklerini ifade ederek, beklentilerinin gerçekleştiğini, kuvvetli yağış sonucunda sel, su baskını, trafikteki aksamalar, kuvvetli rüzgarın özellikle iç ve batı bölümünde akşam saatlerine kadar devam ettiğini, bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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"SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Özdemirci, sağanakların devam edip etmeyeceği ile ilgili konuştu.

Bugünkü kuvvetli yağışların yarın batı bölgelerini terk ettiğini söyleyen Özdemirci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar olduğunu, Batıda Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yağış beklentileri olduğunu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar göreceğimizi söyledi. Diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Özdemir, “Yarından itibaren kuvvetli yağış beklemiyoruz. Genellikle aralıklı sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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