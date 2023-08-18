Ankara'da freni boşalan kamyonet binaya çarptı. 1 ölü

Ankara’da freni boşalan nakliyat kamyonetin binanın giriş katına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ankara'da freni boşalan kamyonet binaya çarptı. 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde Haydar Şentürk (63) idaresindeki eşya yüklü kamyonetin freni yokuşta boşaldı. Sokağın başındaki yokuştan aşağıya doğru ilerleyen kamyonetin sürücüsü iddialara göre aracın hakimiyetini kaybetti ve iki sokağın kesiştiği noktadaki Hira Apartmanı'nın giriş katına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle binanın giriş katında bulunan dairenin duvarının bir kısmı yıkılırken sürücü araçta sıkıştı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şentürk'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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