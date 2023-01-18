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Halı mağazasında yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir hali mağazasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:15
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Ankarada halı mağazasında yangın

Halı mağazasında yangın
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İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı yakınlarında yer alan ve tadilatta olan 2 katlı halı mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Mağazanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)

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