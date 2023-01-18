Halı mağazasında yangın

İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı yakınlarında yer alan ve tadilatta olan 2 katlı halı mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Mağazanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)