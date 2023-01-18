Halı mağazasında yangın

İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı yakınlarında yer alan ve tadilatta olan 2 katlı halı mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Mağazanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)
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