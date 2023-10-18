Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 2068. Sokak'ta gece saatlerinde, taksi ile olay yerine gelen 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlar ile husumetlilerine ateş açtı.

Ardından orada bulunan şahısların da karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü.

Silahlardan ateşlenen mermiler sonucunda iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine gelirken kullandığı taksi de ateşlenen mermiler dolayısıyla zarar gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.