Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay saat 23.00 sularında meydana geldi. Halil Sezai Erkut Caddesi'nden Yenimahalle yönüne giden otomobil ile Afra Caddesi üzerinden Etlik Şehir Hastanesi Kampüsüne doğru seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edilirken kaza sonucu Peugeot marka otomobil sürücü A. H. hayatını kaybederken Kia marka araç sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yol kenarında bulunan tabelanın yerinden çıkması ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

aw893335-01.jpg

aw893335-02.jpg

aw893335-03.jpg

aw893335-04.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak Spor
Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak