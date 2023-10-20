Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını tülbentle boğdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu.

KAYNAK: DHA
Ankara'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını tülbentle boğdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 67 yaşındaki Ahmet Ayan isimli erkek, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde 60 yaşındaki eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu.

Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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