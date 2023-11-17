Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Eski eşini boğazını keserek öldürdü. İsimleri farklı sonları aynı

Türkiye'deki kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez adres Balıkesir. 2 çocuk annesi Ayşe Acar (46), bir süre önce boşandığı 16 yıllık eski eşi Cemil Fidan (46) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Hakkında, uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

KAYNAK: DHA
Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Eski eşini boğazını keserek öldürdü. İsimleri farklı sonları aynı

Olay, dün Gönen ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Acar, 16 yıldır evli olduğu Cemil Fidan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı.

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BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Boşanmayı kabullenemeyen Fidan, eski eşi ve 2 kızının annesi Ayşe Acar'ın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin evine giden Fidan ile Acar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Cemil Fidan eski eşi Ayşe Acar’ı boğazını keserek öldürdü.

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POLİS MERKEZİNE GİDEREK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet sonrası polis merkezine giden Cemil Fidan'ın itiraf etmesiyle olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ve sağlık görevlileri Ayşe Acar'ın boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEHDİTLER SAVURDU

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Cemil Fidan hakkında, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Fidan'ın cinayetten önce, sosyal medya hesaplarından, eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Cemil Fidan, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken; Ayşe Acar'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi yakınlarınca alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

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