Ankara'da korkutan patlama

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ TIR KAZASI

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, korkutan patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Tanrısever, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur" ifadelerini kullandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN TIR ALEV ALDI

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan tır demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Boş konteyner yüklü Ferhat Yiğit idaresindeki 26 AAB 546 plakalı tır Kırıkkale - Ankara yolu Ankara istikametinde seyir halinde iken kontrolden çıktı.

Sürücünün hakimiyeti kaybetmesinin ardından demir bariyerleri aşan tır şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan araçta yangın çıkarken lastik gibi aksamlarının patlaması ise vatandaşları endişelendirdi. Sürücü kendi çabası ile kurtulurken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen tır kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.