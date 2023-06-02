Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor

(AA) Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son verilere göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Son Haberler
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret Spor
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı Güncel
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması Güncel
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Popülerleşmek İçin İdeal Yol: Instagram Hesabı Satın Al ve YouTube Abone Sayını Artır! Güncel
Popülerleşmek İçin İdeal Yol: Instagram Hesabı Satın Al ve YouTube Abone Sayını Artır!
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı Kültür Sanat
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalya'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi Spor
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalya'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
Gençler Türkiye'de gelecek kurmaktan umutlarını kesti Güncel
Gençler Türkiye'de gelecek kurmaktan umutlarını kesti