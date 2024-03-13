Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor: Test sürüşü yapıldı

Başkent Ankara'da ulaşımda devrim niteliğinde bir yenilik başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı'nda resmen test sürüşlerine başladı.

PROJE, 200 BİN YOLCUYLA BAŞLAYACAK

Projenin başlangıçta günde 200 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. 2035 yılında ise bu sayının 300 bine kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yenikent’ten başlayacak olan metrobüs hattının güzergahı; Ayaş Yolu, İstanbul Yolu ile Yenimahalle Kavşağı üzerinden Ulus'a, oradan da Karapürçek Mahallesi'ne uzanacak.

“AYRILMIŞ BİR YOL ŞERİDİNDE ÇALIŞACAK”

EGO Genel Müdür Yardımcısı Taylan Engin, test sürüşü yapılan dizel aracın sahip olduğu teknolojik donanıma ve yolcu kapasitesinin yüksekliğine dikkat çekti.

Engin, "Elektrikli e-BRT sistemimiz, Karapürçek’e kadar uzanan ayrılmış bir yol şeridinde çalışacak. Şu anda bu sistemle yolcularımızı taşıyarak, onların geri bildirimlerini alıyor, memnuniyet ve şikayetlerini dinliyoruz" dedi.

SADECE 12 DAKİKADA ŞARJ OLABİLECEK

Metrobüs hattında hizmet verecek olan elektrikli otobüsler, 25-36 metre uzunluğunda ve 30 adet lastik tekerlekli tramvay modelinden oluşuyor.

Demiryolu tasarım standartlarına uygun olan otobüslerde, tren kontrol sistemi de mevcut olacak.

Sıfır emisyonlu araçlar, başlangıç ve son duraklarda kurulacak şarj ünitelerinde, akıllı güç yönetimi teknolojisi sayesinde sadece 12 dakikada şarj olabilecek.