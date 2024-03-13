Koç Holding'in sessiz başkanı Ömer Koç duyurdu. Cumhuriyet Tarihinin bir ilkini açıkladı

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Koç Holding'in sessiz başkanı Ömer Koç duyurdu. Cumhuriyet Tarihinin bir ilkini açıkladı
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihin rekorunu kırdığını söyledi. Tofaş 2023'de 7 milyon araç üretti, pazardan yüzde16,2 pay aldı. Ömer Koç bunları söylerken dedesi Vehbi Koç'un da bir sözünü hatırlattı.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, faaliyet raporlarını açıkladı. Cumhuriyet'in 100. yılın büyük bir mutluluk ve gururla kutladıklarını belirten Ömer Koç,"Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir topluluk olarak, kurumsal ilke olarak benimsedikleri, Vehbi Koç'un "Ülkem varsa, ben de varım; demokrasi varsa, hepimiz varız." sözleri doğrultusunda çağdaş Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkarı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Koç, pazarın 2023'te, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 9 artışla 1 milyon 468 bin 393 adet üretim seviyesine ulaştığına dikkati çekti. Koç, şirketin 2023'te başarılı bir performans sergilediğini aktararak, şunları kaydetti: “55'inci kuruluş yılını geride bırakan Tofaş, 2023 yılında 7 milyonuncu aracını üretirken, 240 bin adetle ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştirdi ve 60 bin adetlik ihracat yaptı.

Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,2 pay elde eden Tofaş, Fiat markasıyla sektör liderliğini 5'inci yıla taşırken, tüm markalarımız kayda değer bir pazar büyümesi elde etti." Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu hatırlatan Koç, "Rekabet Kurumu onayı da dahil olmak üzere, düzenleyici onaylara tabi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz” dedi.

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