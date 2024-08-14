Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki okul servis ücretlerinde yapılan düzenleme ile yeni ücret tarifesi belirlendi.

Komisyon tarafından onaylanan zammın ardından, yıllık okul servis ücretleri şu şekilde uygulanacak: 3 kilometreye kadar 16 bin 745 TL, 3-6 kilometre arası 18 bin 450 TL, 6-10 kilometre arası 21 bin 320 TL ve 10-15 kilometre arası 24 bin 810 TL. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık 550 TL ücret alınacak.

Ayrıca, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki servislerde aylık azami 730 TL rehber ücreti de eklenecek.