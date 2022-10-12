'Cin çıkarma' seansından ölüm davasında yeni gelişme! 100 kez oklava ile vurulmuştu

Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla ifadesi alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden 1 çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine Özge Nur'un davranışlarında değişiklikler ve gariplikler olduğunu söylediğini, annesinin tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya'ya ulaşıldığını kaydetti.

Selçuk Tekin, hocanın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma' seansı düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Tekin, 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı. Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişiyi de adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 kişi hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ADLİ TIPA MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Sevim Özbaş, Cemal Efe ve Hatun Efe ile avukatları katıldı. Mahkemede, tutuksuz sanıklar önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlarını istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özge Nur Tekin'in ölümünün oklavayla kendisine vurulmasından mı yoksa hacamattan mı kaynaklandığını veya her ikisinin birleşmesi sonucunda mı meydana geldiğinin ve maktulün vücudundaki yaralanmaların hangisinin ölüme neden olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.