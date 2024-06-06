Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kaynak: İHA
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Başkent Ankara'da, akşam saatlerinde şiddetli yağış eşliğinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini koyu bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve ardı ardına gelen şimşekler, o anları gözler önüne serdi. Geceyi aydınlatan şimşekler, görsel bir şölen oluşturdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara il merkezinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmelidir. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

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