Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini koyu bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan ve ardı ardına gelen şimşekler, o anları gözler önüne serdi. Geceyi aydınlatan şimşekler, görsel bir şölen oluşturdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara il merkezinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmelidir. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.