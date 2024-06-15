Ankara'da trafik kazası

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, T.Ç. yönetimindeki otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöndeki 0minibüse çarptı.

Daha sonra bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobillere ve motosikletlere çarparak durabildi.

Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan S.D. ve ismi henüz bilinmeyen minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.