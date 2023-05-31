Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu ticaret ve imalatına yönelik, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaret ve imalatına yönelik soruşturma yürüttü.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde 14 adreste dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alınırken; yapılan aramada 61 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 186 sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, 1 gram kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 av tüfeği ile 15 fişeği, 1 kurusıkı tabanca ile 41 fişeği, 3 tabanca ile 1 şarjör ve 58 fişek, 138 bin TL, 300 dolar ele geçirildi.Firari 5 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışma sürdürülüyor. (DHA)

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