11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • G�ncel
  • >
  • Maket polis arac�n� ger�ek san�p ka�t�lar! Binlerce uyu�turucu hapla yakaland�lar

Maket polis arac�n� ger�ek san�p ka�t�lar! Binlerce uyu�turucu hapla yakaland�lar

Ankara'da, yol kenar�ndaki maket polis arac�n� ger�ek san�p, otomobille ka�maya �al���nca vatanda� ihbar�yla 28 bin uyu�turucu hap ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 3 ki�i hakk�nda 15'er y�la kadar hapis cezas� istemiyle dava a��ld�.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:14
Takip Et

Ankara'da yol kenar�ndaki maket polis arac�n� ger�ek san�p otomobille ka�an vatanda� ihbar�yla 28 bin uyu�turucu hap ve bir miktar metamfetamin ile yakaland�. 15�er y�l hapisleri isteniyor

Maket polis arac�n� ger�ek san�p ka�t�lar! Binlerce uyu�turucu hapla yakaland�lar
+
Aa
-

Ba�kentte Yaprac�k mevkisinde yol kenar�ndaki maket polis arac�n� ger�ek sanarak otomobille duran ve geri manevra yapmaya �al��an s�r�c�den ��phelenen biri, polise ihbarda bulundu. Plakas� bildirilen arac�n s�r�c�s�, Polatl� giri�inde polisin 'Dur' ihtar�na uymad�. Kovalamaca sonucu durdurulan ara�ta bulunan 3 ki�i, yakaland�. Ara�ta 2 torba i�inde 28 bin uyu�turucu hap ile bir miktar metamfetamin ele ge�irildi. Ara�ta bulunun uyu�turucu maddenin kime ait oldu�unu bilmedi�ini iddia eden Erin� Arslang�z (31), Zeki �zdo�an (21) ve G�rkan Karao�lan (31) tutukland�. 3 ki�i hakk�nda 'uyu�turucu madde ticareti yapmak' su�undan 15�er y�l hapis ve 30 bin g�ne kadar adli para cezas� talebiyle dava a��ld�.

Ankara 12�nci A��r Ceza Mahkemesi�nde tutuklu yarg�lanan san�klarda Zeki �zdo�an, savunmas�nda, sosyal medyada a��k kimlik ve adres bilgilerini bilmedi�i ki�iden uyu�turucu haplar� sat�n ald���n� s�yleyerek, "Haplar� Ulus�ta teslim al�p, paray� da elden verdim. Uyu�turucuyu yine sosyal medya hesab�mdan a��k kimli�ini bilmedi�im 'Serhat' adl� ki�iye satt�m. Teslim etmek i�in araca ihtiyac�m vard�. Mahalleden tan�d���m di�er san�klar� g�r�nce ara�lar�na bindim. Uyu�turucudan ikisinin de haberi yoktu" dedi.

San�k ve tan�k beyanlar�n�n ard�ndan san�klar�n tutukluluk halinin devam�na karar verilerek duru�ma ertelendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
4
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
5
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
7
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.