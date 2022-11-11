Maket polis arac�n� ger�ek san�p ka�t�lar! Binlerce uyu�turucu hapla yakaland�lar

Ba�kentte Yaprac�k mevkisinde yol kenar�ndaki maket polis arac�n� ger�ek sanarak otomobille duran ve geri manevra yapmaya �al��an s�r�c�den ��phelenen biri, polise ihbarda bulundu. Plakas� bildirilen arac�n s�r�c�s�, Polatl� giri�inde polisin 'Dur' ihtar�na uymad�. Kovalamaca sonucu durdurulan ara�ta bulunan 3 ki�i, yakaland�. Ara�ta 2 torba i�inde 28 bin uyu�turucu hap ile bir miktar metamfetamin ele ge�irildi. Ara�ta bulunun uyu�turucu maddenin kime ait oldu�unu bilmedi�ini iddia eden Erin� Arslang�z (31), Zeki �zdo�an (21) ve G�rkan Karao�lan (31) tutukland�. 3 ki�i hakk�nda 'uyu�turucu madde ticareti yapmak' su�undan 15�er y�l hapis ve 30 bin g�ne kadar adli para cezas� talebiyle dava a��ld�.

Ankara 12�nci A��r Ceza Mahkemesi�nde tutuklu yarg�lanan san�klarda Zeki �zdo�an, savunmas�nda, sosyal medyada a��k kimlik ve adres bilgilerini bilmedi�i ki�iden uyu�turucu haplar� sat�n ald���n� s�yleyerek, "Haplar� Ulus�ta teslim al�p, paray� da elden verdim. Uyu�turucuyu yine sosyal medya hesab�mdan a��k kimli�ini bilmedi�im 'Serhat' adl� ki�iye satt�m. Teslim etmek i�in araca ihtiyac�m vard�. Mahalleden tan�d���m di�er san�klar� g�r�nce ara�lar�na bindim. Uyu�turucudan ikisinin de haberi yoktu" dedi.

San�k ve tan�k beyanlar�n�n ard�ndan san�klar�n tutukluluk halinin devam�na karar verilerek duru�ma ertelendi.