Ankara'daki uyuşturucu operasyonları: 68 şüpheli tutuklandı

Ankara'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 375 şüpheliden 68'i tutuklandı.

Ankara'daki uyuşturucu operasyonları: 68 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Haziran tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 375 zanlıdan 68'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Operasyonlarda, 4,7 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 934 gram bonzai, 489 gram metamfetamin, 48 gram skunk, 38 gram kokain, 12 bin 604 ecstasy, 27 bin 406 sentetik ecza, 171 captagon, 22 ruhsatsız tabanca, 6 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 124 bin 295 lira ile 2 bin dolar ele geçirildi.

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-11.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-10.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-9.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-8.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-7.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-6.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-5.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-4.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-3.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-2.jpg

ankaradaki-uyusturucu-operasyonlari-68-supheli-tutuklandi-yenicag-1.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi Güncel
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi
Çıbrıka nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Çıbrıka nelere iyi gelir
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa... Şifalı Bitkiler
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa...
Beton mikseri ile taksi çarpıştı. Yaralılar var Güncel
Beton mikseri ile taksi çarpıştı. Yaralılar var
Bebekler en çok hangi tür müziği sever Sağlık
Bebekler en çok hangi tür müziği sever
Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü Dünya
Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü