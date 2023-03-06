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Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi: Büyükelçi Flake Bakanlığa çağrıldı

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözkonusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:49
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Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi: Büyükelçi Flake Bakanlığa çağrıldı

Ankara'dan ABD'ye Suriye tepkisi: Büyükelçi Flake Bakanlığa çağrıldı
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DHA'da yer alan habere göre, ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK bağlantılı YPG'nin kontrolü altındaki bölgeleri ziyaret etmişti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" açıklamasında bulunmuştu.

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