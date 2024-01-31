Ankara'dan çaldılar, İzmir’de yakalandılar

Çankaya’da 28 Ocak’ta bir otomobilin çalındığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Yürütülen soruşturma sonucunda otomobilin plakasının farklı bir araçla değiştirilerek İzmir’e gönderildiği tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri ve aracı İzmir’in Konak ilçesinde ele geçirdi.

Aracı parçalayıp satmaya çalıştıkları anlaşılan şüpheliler, gözaltına alınarak karakola götürüldü. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.