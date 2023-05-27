Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan flaş Galatasaray açıklaması

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Galatasaray’ın ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedik, bu nedenle Galatasaray müsabakasını mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan flaş Galatasaray açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon hakem hatalarıyla çok fazla puan kaybettiklerini belirterek, Galatasaray'la 30 Mayıs Salı günü oynayacakları maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Sezon genelinde hakemlerin vermiş olduğu aleyhlerine olan yanlış kararların futbolcularının da psikolojisini etkilediğini savunan Koca, şöyle konuştu:

"Hakem kararları yaklaşık 12-17 puanımıza etki etti. Bu hatalar olmasa şuan ilk 6 içerisinde olabilirdik. Bu kararlar sadece puan kaybına da neden olmuyor. Hatalı kararların yarattığı gerginlik ve güven kaybının etkisini sonraki maçlarımızda da hissediyoruz. Kupa maçına da bu ortamda çıktık. Çok da iyi oynadığımız mücadelede hatalı bir taç kararı sonrası, oyuncumuzun verdiği yanlış tepki nedeni ile uzatmalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Türkiye Kupası'nda bu sezon boyunca oynadığımız futbolla finali çok hak ediyorduk. Fakat eksik oynadığımız uzatma dakikalarında, yediğimiz golle kupaya veda ettik."

Faruk Koca, başkentte kazanması durumunda şampiyon olacak lider Galatasaray’ın durumunun kendileri için önemli olmadığını dile getirdi.

Ligde son 3 haftaya girdiklerini hatırlatan Koca, "Süper Lig'de son 3 haftaya giriyoruz. Her puan çok kıymetli. Galatasaray’ın ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedik, bu nedenle Galatasaray müsabakasını mutlaka kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, Galatasaray maçı biletlerine sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Biletlerin satışa çıktıktan dakikalar sonra bittiğini söyleyen Koca, "Taraftarlarımız kısa sürede biletlerin tamamını satın aldılar. Ankara'da 7 haftadır kaybetmeyen bir Ankaragücü var. İnanıyorum ki bu seriyi kazanarak devam ettireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
(AA)

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