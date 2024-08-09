Ankaragücü lige lider başlıyor

Yöneticiler, yaptıkları transferlerle takım kadrolarını güçlendirmeye çalışırken, taraftar sayılarında da değişiklikler yaşanıyor.
Taraftarların maçlara girmek için kullandığı PassoLig kartlarında da dikkat çekici değişimler var.
Lider Ankaragücü, kart sayısını 464 artırarak 114.789'a çıkardı ve liderliğini korudu.
İlk 10 sırada değişiklik olmazken, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor, 20 günde yaptığı atakla 11. sıraya yükseldi.
Amedspor, kart sayısını 6.248'den 14.435'e çıkardı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK, kart sayısını 308'den 1.127'ye çıkarmasına rağmen sondan ikinci sıradaki yerini korudu.
20 gün önce PassoLig kart sayısı sadece 1 olan Trendyol 1. Lig'in diğer yeni ekibi Esenler Erokspor'un kart sayısı ise 22'ye yükseldi.
Trendyol 1.Lig'de güncel PassoLig kart sayıları şöyle:
Ankaragücü 114.789
Yeni Malatyaspor 86.195
Erzurumspor FK 66.026
Adanaspor 44.148
Kocaelispor 37.067
Gençlerbirliği 34.852
Sakaryaspor 32.803
Şanlıurfaspor 28.109
Boluspor 18.286
Çorum FK 17.576
Amedspor 14.435
Bandırmaspor 13.785
İstanbulspor 10.378
Manisa FK 7.118
Ümraniyespor 7.104
F.Karagümrük 6.911
Keçiörengücü 6.699
Pendikspor 5255
Iğdır FK 1.127
Esenler Erokspor 22