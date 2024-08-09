Ankaragücü lige lider başlıyor

Yöneticiler, yaptıkları transferlerle takım kadrolarını güçlendirmeye çalışırken, taraftar sayılarında da değişiklikler yaşanıyor.

Taraftarların maçlara girmek için kullandığı PassoLig kartlarında da dikkat çekici değişimler var.

Lider Ankaragücü, kart sayısını 464 artırarak 114.789'a çıkardı ve liderliğini korudu.

İlk 10 sırada değişiklik olmazken, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor, 20 günde yaptığı atakla 11. sıraya yükseldi.

Amedspor, kart sayısını 6.248'den 14.435'e çıkardı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK, kart sayısını 308'den 1.127'ye çıkarmasına rağmen sondan ikinci sıradaki yerini korudu.

20 gün önce PassoLig kart sayısı sadece 1 olan Trendyol 1. Lig'in diğer yeni ekibi Esenler Erokspor'un kart sayısı ise 22'ye yükseldi.

Trendyol 1.Lig'de güncel PassoLig kart sayıları şöyle:

Ankaragücü 114.789

Yeni Malatyaspor 86.195

Erzurumspor FK 66.026

Adanaspor 44.148

Kocaelispor 37.067

Gençlerbirliği 34.852

Sakaryaspor 32.803

Şanlıurfaspor 28.109

Boluspor 18.286

Çorum FK 17.576

Amedspor 14.435

Bandırmaspor 13.785

İstanbulspor 10.378

Manisa FK 7.118

Ümraniyespor 7.104

F.Karagümrük 6.911

Keçiörengücü 6.699

Pendikspor 5255

Iğdır FK 1.127

Esenler Erokspor 22