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Ankaragücü'nde flaş ayrılık

Ankaragücü, Macheda'yı Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e kiraladı

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 04:07
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Ankaragücü Maacheda'yı gönderdi

Ankaragücü'nde flaş ayrılık
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Ankaragücü, İtalyan santrforu Federico Macheda'yı sezon sonuna kadar Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Federico Macheda'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda APOEL takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Federico Macheda'ya başarılar dileriz." denildi.

Yunan ekibi Panathinaikos'tan sezon başı transfer edilen 31 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayla 13 resmi maçta 1 gol atabildi.

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