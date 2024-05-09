Özgür Özel: Burcu Köksal'ın sonuna kadar arkasındayız

Kaynak: ANKA
Özgür Özel: Burcu Köksal'ın sonuna kadar arkasındayız
CHP lideri Özgür Özel, Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde son günlerde CHP'de eleştirilen atama kararlarına dair bir açıklama yaparak Burcu Köksal'ın "Artık bundan sonra Afyon’da eş-dost-akrabayı belediyeye doldurmak yok" yaklaşımının sonuna kadar arkasında olduklarını açıkladı.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesinde yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyenin iştirak şirketlerinden bir tanesine yeğenini Yönetim Kurulu Başkanı olarak atama skandalı sonrasında CHP’den açıklama üzerine açıklama geliyor.

Bugün Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret eden Özgür Özel burada konuya dair açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ‘Artık bundan sonra Afyon’da eş-dost-akrabayı belediyeye doldurmak yok’ yaklaşımına değinen Özel, bu yaklaşımını önemsediklerini, desteklediklerini ve sonuna kadar arkasında durduklarını ifade etti.

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Özel’in açıklamasından önemli notlar şu şekilde oldu.

“CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa toruna eşe dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceklerini kurtarmak için kazandık.”

BU ZAFER AKP-MHP’LİLERE KARŞI DEĞİL

“Bu zafer kesinlikle Türkiye’deki siyasi rakiplerimize AKP’lilere MHP’lilere karşı değil, bu zafer biz kazanır da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını ilk seçimde iktidar yaparsak bu zafer yoksulluğa işsizliğe karşı kazanılacak.”

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“Ufak tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partilinin, bir yakınımızın yakını oluyor, Bursa’da Balıkesir’de Adana’da geri aldırdım.”

“Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi onlar kir göstermiyor, biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibi, üzerine kurşun kalemi kondursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız."

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