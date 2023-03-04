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Ankaragücü'nde bir ilk. Beşiktaş maçında yaşanacak

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:21
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Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Ankaragücü'nde bir ilk. Beşiktaş maçında yaşanacak
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Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 21 maçta topladığı 22 puanla 15. sırada yer alan MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Sedat Ağçay yönetiminde de ilk maçına çıkacak.

Son iki maçında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etmişti.

Başkent ekibi sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine 3-2 yenilmişti. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşmış ve turu geçen takım Ankara'da penaltı atışları sonrasında MKE Ankaragücü olmuştu.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak.

Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmeye çalışacak.

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