Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok ağır suçlama. 'Baş ahlaksız' diyerek başladı tek tek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar ile ilgili Ali Koç ve beraberindekileri suçlayan Dursun Özbek ayrıca bazı güvenlik güçlerinin de Ali Koç'un yanında yer aldığını iddia edip, çok sert ifadeler kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Biz bu boş stadyum kabadayılarıyla geçen sene de mücadele ettik, yine de ederiz. Sezon başından beri Ali Koç'un bu şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten daha fazla olmuş, stadyumda olmayan Ali Koç, stadyuma trafik durdurularak polis eşliğinde sahaya alınmıştır."

Güvenliği sağlaması gereken görevliler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerimin hepsi kamera kayıtlarında var. Yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler. Sahada insanlara kabadayılıklar, ailelerine küfür etmeler, sonra da kameralar karşısında hadsiz konuşmalar... Bazı cümleler iki sefer okuyorum. Maksadım şu; tek tek herkesin kulağına gitsin, duysun. Türkiye ve dünya spor kamuoyu duysun."

Sana söylüyorum Ali Koç, tüm yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Bunu iyi dinle, bu yaptıkların yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın şovun hesabını vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu görecek. Daha önce de söyledim, son 6 aylık gelişmelere bakın. Camiaları birbirine düşürmek, kırdırmak için yapılanları hatırlayın. Bu projenin ne anlama geldiğini, nasıl bir proje olduğunu da bütün vatandaşlarımın, devletin dikkatine sunuyorum. Ali Koç, şunu da bil ki, yaptıkların bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım."

Bizim için hiçbir seçim, bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz, takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk. Gördüğünüz gibi, hep bir aradayız. 7/24 Florya'dayız. Oyuncu kardeşlerimizin ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin. İyilik yine kazanacak. Biz şampiyon olacağız."

Ali Çelikkanat, stadyumdan sorumlu bir arkadaş. 7-8 kişi çocuğun üzerine yükleniyorlar. Yani böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Olayları nereden nereye taşıyorlar nereden nereye? Kendisi federasyona gidip hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamı!"

Ya sen neyine güveniyorsun, bu desteği gücü nereden alıyorsun da bu kadar.... Bu ifadeler ışığında hakemler yumruklanmadı mı? Bu ifadeler ışığında sahalarımızda istenmeyen olaylar olmadı mı? Niye kaşıyorsun? Bunu kimse sadece futbolla izah edemez. Çünkü futbol camiaları ilgilendiren bir olay. Türkiye'deki 80 milyon kişi futbolla ilgili. 7-8 tane Fenerbahçeli, orada sahanın görevlisini, çimden bakımdan görevli arkadaşı hücum et onları döv."

Erden Timur: "Buradaki temel nokta, trafik durdurularak, polis escortuyla gelmeyi tanımak lazım, yüzlerce araba durdurularak polisle içeri giriliyor. Ondan sonra orada emniyet görevlisi arkadaşlarımız var, memurlar emirle hareket ediyor. Bireysel olarak hiçbir şey yok ama emniyet görevlileri, normalde stadyumlar şöyledir. Güvenliğin amacı oyuncuları, hocaları onları korumak. Oyuncular gittikten sonra normal güvenlikten 1 kişi var, Okan Hoca orada olduğu için. Stadyumdaki diğer güvenlik de gidiyor. Polis oradaki en üst görevlisi olan, spor şube müdür de dediği şey yöneticilerimize, biz şeyi sağlayacağız. Asıl güvenliği sağlama emniyetin. Aksine yer açılarak, görüntülerde var, hiçbir şey yapılmayarak, psikolojik davranış özetidir, telefonla konuşup arkasını dönerek. Kamerada var. Meydan bırakılmıştır. İlaveten, bizim arkadaşlarımız, emniyetteki görevliler tarafından tutulmuştur. Bir tarafın güvenliğini sağlıyorsunuz. Korumakla yükümlü olduğunuz kişileri değil silahlı adamlarla geleni koruyorsunuz. Buradaki olay, kamu güvenliği."

Erden Timur: "Güvenlik neyse onu yapması lazım. Öyle olmayınca 100 tane silahlı adam mı tutmak gerekir. Böyle bir şey olsa, düşünün ki, öyle yapsaydık keşke demiyorum. Öyle yapılsa ne olacak, çatışma mı çıkacak. Arkadaşlar işler nereye gider? Kamu düzeni sağlaması gereken insanlar yol keserek, şey yaparak, eşlik ederek... Maalesef böyle olmuştur. Söylemek zorundayım. Görüntülerde mevcuttur."

Erden Timur: "Aslında her soru, yapılacak olanın bir aydınlatılmasıdır. Şöyle söyleyeyim; evet işte orada Eray Bey var, üç tane güvenlik var, herkes çıkmış. Polis var 200 tane, belki daha fazla, aşağı yukarı. Bu şu gibi, dükkanınıza gelip bir şey yapıyor, örneğin kamu düzenine aykırı bir şey yapılıyor, 10 tane de polis var, ya niye önlem almadın deniyor. Olayın sonralarında bir görüntü var, sizlerin çektiği, orada kadın polislerimiz var, onlar onları koruyor, bizim arkadaşlar öfkeli, ben de aman aman diye araya giriyorum. Polisle biz çatıştırılmaya çalışılıyoruz. Olay bu."

Erden Timur: "Gelsin herkes yerine koysun, orada bulunan herkesin. İki şık var, devletin polisine ya el kaldıracaksın, çünkü onlar onları koruyor, 70-80 kişi var, polis var, polis 'Önlemi alacağız' diye söylüyor. İki tane şık var. Devletin polisiyle karşı karşıya geleceksin, böyle bir şey olabilir mi, bırakın Galatasaray'ı kimse için olamaz. Devletin polisi devleti temsil ediyor, hiçbir şekilde söz konusu olamaz."

Erden Timur: "Ondan sonraki olay da oraya gitmesin o şey oluştu. Her zaman stadyumlardan 1-1.5 saat sonra kimse kalmaz. İşin doğası gereği bu. Gece evinize birisi giriyor, niye uyanık değilsiniz, abi gece uyunur. Önceden niye olmadı, o işin önlemi vardı, güvenlik vardı. Planlanana aşamada stadyumda polis kaldığı için onların önlem almasını beklersiniz. Bundan sonra 100 tane silahlı adam koyup, bu mu olsaydı. Başka çaresi varsa deyin çaresi şu deyin, tek çaresi devletin emniyeti sağlaması gereken, memur arkadaşlara bir şey demiyorum emir kulu, ama burada onların başında olan insanların, şunu da ilave edeyim kasıtı göstermek için, bir sürü olay oldu, tehdit, hakaret, darp, linç girişimi var. Bir kişi orada polis tutanak tutmadı. Polis görevlilerin amacı, bırakın engel olmayı, bizimkilere engel oldular, devletin polisinin görevi gördüğü şahit olduğu olayla ilgili tutanak tutmak, bu kanun. Kimse tutmadı. Böyle kasıtlı, planlı olmaması imkansız."

"Bu Erden Timur düşmanlığı nereden geliyor?"

Erden Timur: "Anlamış değilim inanın."

Dursun Özbek: "Şuradan geliyor, o kadar başarılı iki sene geçirdik ki Erden Kardeşimle beraber, birçok manada. Sadece sportif manada değil. Galatasaray'ın finansal yapıyla, işlerle, inşaatlarla ilgili o kadar başarılı, o kadar faydalı işler yaptık ki Galatasaray'a. Kıskançlık bir, onların fıtratında olan karşı tarafı fitneyle dağıtmak iki, ben bana göre Erden'in ne cevap vereceğini bilmiyorum. Olayın esası budur. Galatasaray'ın gelişiminden, finansal yapısından endişeleri var. Endişeleri var. Bunu sadece biz söylemiyoruz. İlgili banka kuruluşlarına gidin, onlara sorun. Onlara da diyorlar yüzlerine karşı. Galatasaray çok iyi yönetiliyor. Fitneyi araya sokup birlikteliği dağıtmak için."

Erden Timur: "Biz uzun zamandır, 7-8 yıldır Dursun Başkanımla hep birlikteyiz. Burada da önceden de ifade ettim. Burada Galatasaray'a hizmet amacıyla birlikteyiz, çok güzel şeyler yaptık. Sportif AŞ'deyim, görevim devam ediyor. Liste yayınlamadan bir gün önce söyledim. Yönetimde olmama gerek yok, Sportif AŞ'de görevim devam ediyor. Spekülasyonlar yapıldı. Florya konusuyla ilgili, Dursun Başkanım oradaki peşkeş ifadesinden dolayı bunla ilgili bir şey söylemen gerekir dedi, normal fikirlerin farklı olması çok normal. Dursun Başkanımla yönetim arasında olur, konuşulur çözülür. Bunu ifade ettim. Ne olursa olsun en ufak şakalaşma bile yanlış anlaşılabiliyor. Biz sonuçta tek amacımız şampiyonluk, bu çok önemli, buna ulaşmak için hep birlikteliğimiz, birbirimize sarılıyoruz, şakalaşıyoruz başka anlaşılıyor. Bunlara değer vermeyin, anlam yüklemeyin. Mayıs Galatasaray için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Gerçekten de başkanımızın seçim şeylerini iptal etmesi de bunun söylem değil gerçek olduğunun göstergesidir."

Erden Timur: "Benim kararımı bu tip şeyler etkilemez. Şöyle bile deniyor, neler olacağını bildiği için Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var deniyor Fenerbahçe tarafından."

Dursun Özbek: "Hiçbir korumaya ihtiyacı yok. Hiçbir korumaya ihtiyacı yok."