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Ankaragücü Başkanı Koca'dan sert tepki

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Bugün Ankaragücü, geçen hafta Adana Demirspor'un uğradığı mağduriyete uğradı" dedi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:39
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Ankaragücü'nden Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklama

Ankaragücü Başkanı Koca'dan sert tepki
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Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Faruk Koca, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

Koca, şunları söyledi:

- Bu oyunun hakkı bu sonuç değildi. Maalesef eğer futbolun geleceğini düşünüyorsak önce federasyon yetkililerinin, kulüp başkanlarının, futbolun paydaşlarının, hakemlerin meseleyi ve şapkayı önlerine koyup tekrar düşünmeleri lazım. 

- Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim ama kullanmayacağım, sabrediyorum. Ben vicdan sahibi, gerçekten futbolun geleceğini düşünen kamuoyuyla futbol adamlarına bu maçın değerlendirmesini bırakıyorum. 

- Biz bunu hak etmedik. Hak ettiğimiz tek şey oyuncularımın, teknik heyetin tebrik edilmesi. 

- Biz hakemlere, bu futbolu yanlış yönlendiren paydaşlarına rağmen bu ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz ve en iyi yerde olacağımızı belirtmek isterim. Sadece bu maçın değerlendirmesini gerçekten futbolun geleceğini düşünen, bu iş için acı çeken kamuoyuna ve yöneticilere bırakmak istiyorum.

- 90 dakika, takım yenikken de taraftarımız takımı coşkuyla destekledi. Taraftarlar gelecekle ilgili karamsar olmasınlar. 

- Geçen hafta Adana Demirspor'a yapılan muameleyi de şiddetle kınıyorum. Bunu da her platformda kınadım. Bugün Ankaragücü, geçen hafta Adana Demirspor'un uğradığı mağduriyete uğradı. 

- Eğer bu böyle devam ederse tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. 

- Kimseye yapılmasını istemiyoruz ama baktık ki yetkililer ve karar mercileri bu tavırlarına devam ediyor farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim.

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