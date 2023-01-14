14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü oynadı Adana Demir kazandı. ''Murat Sancak'ın ruhu işe yaradı''

Ankaragücü oynadı Adana Demir kazandı. ''Murat Sancak'ın ruhu işe yaradı''

Mirza Şeker yazdı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:11
Takip Et

''Murat Sancak'ın ruhu işe yaradı'' Ankaragücü oynadı Adana Demir kazandı

Ankaragücü oynadı Adana Demir kazandı. ''Murat Sancak'ın ruhu işe yaradı''
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 19.haftasında zirve yarışı veren Adana Demirspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Murat Sancak, hak mahrumiyeti nedeniyle protokol tribünündeki yer alamadı. Sancak'ın yerine üzerine "Ruhum yeter" yazılı fotoğrafı bırakıldı.

MÜCADELE HIZLI BAŞLADI
2 takım maça çok hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla sürekli hücumu düşündüler. 
Taraftarında temposu maçı iyice kızıştırdı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN BUZ GİBİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ
20.dakikada Ankaragücü Emre Kılınç ile golü buldu. Yaptığı pres sonrası topu kapan Sowe, sol çaprazdan içeriye çevirdi. Altı pasın önünde boş kalan Emre Kılınç topu ağlara gönderdi. 

Bu gol VAR'a gitti. Hakem Burak Şeker yaklaşık 5 dakika kadar monitörün önünde pozisyonu inceledi. O kadar süre neyi inceliyorsun, fizik problemi mi çözüyorsun sanki?

Sahaya geri dönen hakem, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Bence bu pozisyon faul değil. Tertemiz gol iptal edildi. Her haksızlığın karşısında duran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bu pozisyon hakkında konuşur mu? 

ANKARAGÜCÜ'NÜN 2. OFSAYTI
35.dakikada Ankaragücü topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

ONYEKURU DEVAM EDEMEDİ
Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi. Yerine Yusuf Sarı dahil oldu.

ANKARAGÜCÜ OFSAYTI GEÇEMİYOR
45+2'de Emre Kılınç attı yeniden gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

İLK YARIDA OLDUĞU GİBİ İKİNCİ YARI DA HIZLI BAŞLADI
Adana Demirspor 49.dakikada öne geçti. Bjarnason sol kanattan topu içeriye yolladı, ceza sahası sağ çaprazından boş kalan Yusuf Sarı yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi.

Yusuf Sarı'nın bu sezonki ikinci golü oldu.

ANKARAGÜCÜ BERABERLİĞİ YAKALADI
Ankaragücü 61.dakikada Radakovic ile beraberliği vurdu. Kullanılan kornerde Radakovic iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.

EMRE AKBABA'DAN FÜZE
Adana Demirspor 5 dakika sonra yeniden öne geçti. 66.dakikada kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Emre Akbaba topa koordinatları verdi. Allah ne verdiyse topa vuran Emre Akbaba falsolu bir şekilde topu ağlara gönderdi: 2-1

Maçta aksiyon bitmedi. 68.dakikada Ankaragücü direğe takıldı. 

ADANA DEMİRSPOR ÜÇLEDİ
77'de kaptan Gökhan İnler farkı 2'ye çıkardı. Merkezde topu kapan İnler içeriye sokuldu. Şutunu çekti ve top ağlara gitti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın 'ruhu yetti', ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. 

Bu sonuçla Adana Demir 33 puanla 4.sıraya çıktı. MKE Ankaragücü 19 puanla 13.sırada kaldı.

Hakem sorunu her zamanki gibi devam ediyor. Umarım bir an önce bu durum düzelir.

5 dakika boyunca Ankaragücü'nün gol pozisyonunu izleyip iptal etmesi akıl karı değil. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
5
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
6
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığına operasyon
﻿Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığına operasyon
﻿Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığına operasyon
﻿87 yaşındaki kadın duman çıkan evde ölü bulundu
﻿87 yaşındaki kadın duman çıkan evde ölü bulundu
﻿87 yaşındaki kadın duman çıkan evde ölü bulundu
﻿Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
﻿Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
﻿Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
﻿İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı
﻿İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı
﻿İzmir'de tırlar çarpıştı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.