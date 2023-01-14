Ankaragücü oynadı Adana Demir kazandı. ''Murat Sancak'ın ruhu işe yaradı''

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 19.haftasında zirve yarışı veren Adana Demirspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Murat Sancak, hak mahrumiyeti nedeniyle protokol tribünündeki yer alamadı. Sancak'ın yerine üzerine "Ruhum yeter" yazılı fotoğrafı bırakıldı.

MÜCADELE HIZLI BAŞLADI

2 takım maça çok hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla sürekli hücumu düşündüler.

Taraftarında temposu maçı iyice kızıştırdı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN BUZ GİBİ GOLÜ İPTAL EDİLDİ

20.dakikada Ankaragücü Emre Kılınç ile golü buldu. Yaptığı pres sonrası topu kapan Sowe, sol çaprazdan içeriye çevirdi. Altı pasın önünde boş kalan Emre Kılınç topu ağlara gönderdi.

Bu gol VAR'a gitti. Hakem Burak Şeker yaklaşık 5 dakika kadar monitörün önünde pozisyonu inceledi. O kadar süre neyi inceliyorsun, fizik problemi mi çözüyorsun sanki?

Sahaya geri dönen hakem, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Bence bu pozisyon faul değil. Tertemiz gol iptal edildi. Her haksızlığın karşısında duran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bu pozisyon hakkında konuşur mu?

ANKARAGÜCÜ'NÜN 2. OFSAYTI

35.dakikada Ankaragücü topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

ONYEKURU DEVAM EDEMEDİ

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi. Yerine Yusuf Sarı dahil oldu.

ANKARAGÜCÜ OFSAYTI GEÇEMİYOR

45+2'de Emre Kılınç attı yeniden gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

İLK YARIDA OLDUĞU GİBİ İKİNCİ YARI DA HIZLI BAŞLADI

Adana Demirspor 49.dakikada öne geçti. Bjarnason sol kanattan topu içeriye yolladı, ceza sahası sağ çaprazından boş kalan Yusuf Sarı yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi.

Yusuf Sarı'nın bu sezonki ikinci golü oldu.

ANKARAGÜCÜ BERABERLİĞİ YAKALADI

Ankaragücü 61.dakikada Radakovic ile beraberliği vurdu. Kullanılan kornerde Radakovic iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.

EMRE AKBABA'DAN FÜZE

Adana Demirspor 5 dakika sonra yeniden öne geçti. 66.dakikada kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Emre Akbaba topa koordinatları verdi. Allah ne verdiyse topa vuran Emre Akbaba falsolu bir şekilde topu ağlara gönderdi: 2-1

Maçta aksiyon bitmedi. 68.dakikada Ankaragücü direğe takıldı.

ADANA DEMİRSPOR ÜÇLEDİ

77'de kaptan Gökhan İnler farkı 2'ye çıkardı. Merkezde topu kapan İnler içeriye sokuldu. Şutunu çekti ve top ağlara gitti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın 'ruhu yetti', ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Adana Demir 33 puanla 4.sıraya çıktı. MKE Ankaragücü 19 puanla 13.sırada kaldı.

Hakem sorunu her zamanki gibi devam ediyor. Umarım bir an önce bu durum düzelir.

5 dakika boyunca Ankaragücü'nün gol pozisyonunu izleyip iptal etmesi akıl karı değil.