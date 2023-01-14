14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana'da Ankaragücü maçı sonrası büyük olaylar. Ortalık karıştı

Adana'da Ankaragücü maçı sonrası büyük olaylar. Ortalık karıştı

Adana'da oynanan Adana Demirspor-Ankaragücü maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:37
Takip Et

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede

Adana'da Ankaragücü maçı sonrası büyük olaylar. Ortalık karıştı
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın ardından iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Maçın ardından Yeni Adana Stadı'ndan ayrılan MKE Ankaragücü ile Adana Demirsporlu taraftarlar arasında stat dışında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olaylar sırasında tarafların birbirine taş attığı da görüldü. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.

Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, MKE Ankaragücü taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.