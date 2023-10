Ankaralı müzisyenlerden İsrail protestosu

Ankaralı Müzisyenler Derneği'nden bir grup müzisyen, İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde toplanarak 'Savaşa hayır' ve 'Toprak çalan, masuma kıyan, zulüm yapan İsrail'e lanet olsun' yazılı siyah pankartlar açtı. Ankaralı Müzisyenler Derneği Başkanı Coşkun Direk, "Selam olsun Filistinli kardeşlerimize. Savaşın bir kuralı olur, hukuku olur, şerefi olur, onuru olur. Ama bu bir savaş değildir; bu, bir soykırımdır. Gazze'de yaşanan bir insanlık ayıbıdır. Nazi Almanlarının yıllar önce ablukaya alıp, katlettiği Yahudilerin torunlarının bugün dedelerinin gördüğü zulümden daha fazlasını günahsız Filistin halkına uygulaması kabul edilemez. İsrail arkasına batılı dostlarını alarak bugün hastane, cami, kilise, okul dinlemeden savaş suçu işlemeyi göze alacak kadar canileşip, binlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır. Büyüklerimizin de yaptığı gibi yıllardır bu topraklarda sanatımızı icra ediyoruz. Bizler bu topraklarda Müslüman’ı, Hristiyan’ı, Yahudi’si her zaman dostça, Türk milleti olarak kardeşçe yaşamaya çalıştık. Yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de herkes gibi iliklerime kadar hissediyorum. Bu zulmün, akan kanın her iki taraf için de bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" dedi.

Açıklamadan sonra konutun karşısındaki caddeye 'Kahrolsun İsrail' yazılı siyah bir çelenk de bırakıldı.