Ankaralılara valilikten yüksek ses uyarısı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SoloTürk jetleri, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi prova yaptı. Provanın ardından yarın ve 29 Ekim'de de uçuşlar yapılacak. Valilik de yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

KAYNAK: DHA
Ankaralılara valilikten yüksek ses uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü Anıtkabir'de gösteri uçuşu yapacak SoloTürk'e ait F16 ve F4 tipi jetler Ankara semalarında prova yaptı.

Ankara Valiliği, provalarda oluşan yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamaması için açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamamaları Ankara etkinlikleri kapsamında, SoloTürk prova ve gösteri uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'SoloTürk Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

e310fc4de1a875e6abe6075c17285e8d.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta Gündem
THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta
İzmir'de 100. yıl coşkusu Gündem
İzmir'de 100. yıl coşkusu
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri Siyaset
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri
Milliler Lüksemburg'a gol yağdırdı Spor
Milliler Lüksemburg'a gol yağdırdı
Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı Gündem
Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı
Rize’de halı sahada mermi paniği Gündem
Rize’de halı sahada mermi paniği
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti Gündem
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti