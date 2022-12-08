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Ankara’da 3 dükkan sabaha kadar yandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yan yana bulunan 3 dükkanı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 08:38
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece vakti 3 dükkan yandı

Ankara’da 3 dükkan sabaha kadar yandı
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İHA'dan aktarılan bilgilere göre; Yangın 22.30 sıralarında Çankaya İlçesi Alaacatlı Mahallesi 2163. Cadde’de bulunan lastik satan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik satan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede su bayisine ve mobilya imalathanesine sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

"1 MİLYON LİRALIK ZARARIM VAR"

Yangın çıktığında evinde olduğunu ifade eden lastik dükkanı sahibi Ali Şensoy, “Dükkan sahibi benim. Olay olduğu sırada evdeydim. Olayı komşumuzdan duydum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgim yok. Neden çıktığını bilmiyorum. İçeride yaklaşık olarak 1 milyon liralık zararım var” dedi.
Yangın anına tanık olan Sefa Gülşen, “Yangın çıktığında evdeydim. Camdan baktığımda yangını gördüm. Aşağı indiğimde herkes gelmişti. Yangının çıkma nedeni ise sobayı yakmaya çalışmışlar ve soba tıkalıymış. Yatağın üstüne ateş gelince yatak tutuşmuş. Söndürmeye çalışmışlar ama söndüremeyince köpeğini alıp kaçmış ve yetkililere haber vermiş” ifadelerini kullandı.

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